Сорванный ветром крест Успенского храма отремонтировали в Богородском округе

Крест на колокольне Успенского храма в Ногинске демонтировали после сильного ветра. Его отремонтировали и вернули на прежнее место.

Во время сильного ветра в ноябре этого года сорвало тросы-растяжки на колокольне Успенского храма, в результате чего крест погнулся. Настоятель храма протоиерей Олег Волков обратился к депутату совета Богородского городского округа Екатерине Щербаковой за помощью. Подключив социально-ориентированный бизнес, крест оперативно сняли для последующего укрепления основания и монтажа. На днях депутат лично проверила, как завершаются работы.

«Символично, что это важное событие для прихожан Успенского храма случилось в христианский праздник — День памяти святителя Николая Чудотворца. Кстати, у отца Олега возникла мысль вернуть исторический облик колокольне, которую построили еще в середине XIX века: спроектировать и установить шпиль, как это было в дореволюционный период. Задумка интересная, но нужна помощь прихожан», — рассказала Екатерина Щербакова.