Соревнования за Кубок России по косики карате начались в Серпухове

В спортивной школе «Русский медведь» в Серпухове стартовал 35-й Кубок России по косики карате. Посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне турнир объединил свыше 300 участников из разных регионов страны.

На площадке спортшколы в Серпухове собрались 25 команд из Московской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Самарской областей, а также Красноярского края и Сибирского региона.

По итогам турнира сформируют сборную команду, которая представит Россию на международных соревнованиях. Лучшие спортсмены смогут показать свое мастерство и получат шанс на дальнейшее участие в чемпионатах мира.

Отметим, что направление косики карате объединяет в себе физическую силу, технику и философию. Этот вид спорта помогает развивать и физические навыки, и дисциплину, а также уверенность в себе и самоконтроль.

Возрастное ограничение: 6+