Соревнования в память о заслуженном тренере стартовали в Подольске

В городе Подольск на стадионе «Пламя» начались соревнования по пожарно-спасательному спорту «Мемориал В. И. Яблочкина». Мероприятие посвящено памяти заслуженного тренера России Владимира Яблочкина, который более 50 лет возглавлял сборную Московской области по этому виду спорта.

Заместитель главного судьи межрегиональных соревнований Алексей Кисляков сообщил, что в состязаниях участвуют 23 команды из 15 регионов страны. Также на международном уровне соревнуются сборные России и Беларуси. Соревнования продлятся три дня, спортсмены будут состязаться в подъеме по штурмовой лестнице, полосе препятствий, пожарной эстафете и боевом развертывании.

Одна из участниц сборной Московской области — заслуженный мастер спорта Анжелика Малинина. Она занимается пожарно-спасательным спортом более 10 лет и не раз выступала в составе сборной России. «Он очень много для нас сделал. И наша задача — выиграть соревнования», — отметила спортсменка, говоря о Владимире Яблочкине.