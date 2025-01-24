Соревнования в миксе ралли-рейдов и кросса пройдут в Подмосковье 26 января

Новый автодром «Алискино Мотоспорт Арена» в Можайске примет спортсменов в рамках первого этапа Кубка АМА «Снежная битва» 26 января. ​Турнир пройдет в необычном экспериментальном формате — миксе ралли-рейдов и кросса, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Участниками соревнований станут звезды российского автоспорта, среди которых десятикратный чемпион России по ралли-рейдам, заслуженный мастер спорта Борис Гадасин, действующий обладатель Кубка России по ралли-рейдам Никита Мазепин, а также самая титулованная российская авто- и мотогонщица Анастасия Нифонтова.

Гонщикам предстоит преодолеть пролог и два ралли-рейдовых участка по 40 километров каждый. После этого спортсмены проедут на компактной шестикилометровой трассе с крутыми трамплинами, специально подготовленными для кросс-кантри.

​«Мы задумали совместить несовместимое и в одном соревновании скрестить сразу две спортивные дисциплины, благо наша подмосковная площадка позволяет это сделать. Новый автодром „Алискино Моторспорт Арена“ полностью отвечает запросам проведения соревнований любой сложности», — прокомментировал спортивный директор «Алискино Мотоспорт Арена» и организатор Кубка АМА Константин Жильцов.

Анастасия Нифонтова поделилась, что в таком формате гонок она будет участвовать впервые. В этой гонке пилот должен быстро переключаться с одной трассы на другую, а штурман — вовремя подсказывать во время езды по кроссовой трассе.

Напомним, соревнования организуют в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​