Соревнования «Ступени к Олимпу» прошли в Зарайске

Центральный парк Зарайска превратился в арену спортивного праздника, приняв соревнования по легкой атлетике памяти Ольги Кутаковой. Мероприятие, прошедшее в рамках спортивного марафона «Ступени к Олимпу» и губернаторской программы «Парки Подмосковья», собрало юных спортсменов из школьных спортивных клубов.

Организаторы подготовили тематическую фотозону, а также развернули фотовыставку «Спортсмены Зарайска», рассказывающую об истории спортивных достижений округа и его героях.

Торжественное открытие соревнований началось с приветственных слов главного судьи и представителей организационного комитета, пожелавших участникам удачи и честной борьбы. Массовая зарядка «Зарядись здоровьем» задала бодрый тон на весь день.

Помимо соревновательной части, для гостей и участников на территории парка были организованы разнообразные развлекательные площадки. На траве разместились гигантские игры в шашки и домино. Кульминацией дня стало торжественное награждение победителей и призеров соревнований, которые были отмечены грамотами, медалями и призами. Праздничное настроение поддерживали выступления местных музыкальных коллективов.