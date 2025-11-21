Соревнования среди учителей физкультуры прошли в Раменском

Зональный этап конкурса «Тот самый физрук» состоялся в спорткомплексе Борисоглебский в Раменском. Победители пройдут в следующий тур профессионального состязания.

Всего в проекте поучаствуют свыше тысячи преподавателей со всего Подмосковья. На этом этапе турнира спортсмены сначала прошли испытания на силу и скорость, после судьи выбирали участников с лучшими показателями для состязаний в эстафете с препятствиями.

Команды состязались в сдаче нормативов ГТО и проходили полосы препятствий. Участники делились на пары — учитель физкультуры и старшеклассник. Они должны были пройти 12 испытаний.

«Большое спасибо коллегам из других муниципалитетов, что приехали к нам в гости, я всем спортсменам желаю побед», — сказал заместитель главы Раменского муниципального округа Василий Езерский.

Почетным гостем соревнований стал чемпион мира по боксу среди военнослужащих Дмитрий Двали. Организовали турнир представители всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».

Финал проекта «Тот самый физрук» пройдет в декабре этого года. К главным состязаниям участников подготовят спортсмены-амбассадоры этого движения. Лучший получит денежный приз на приобретение спортивного инвентаря для своей школы.