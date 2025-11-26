Соревнования среди школьников по настольному теннису начались в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» стартовал предварительный этап соревнований по настольному теннису Подольской школьной лиги. Это новая дисциплина в программе лиги в текущем году.

В играх приняли участие команды групп А и Б, сформированные по итогам жеребьевки. Каждая команда состоит из трех спортсменов, двух мальчиков и одной девочки. Всего в этих группах семь команд. В декабре сыграют группы В и Г, а 30 января следующего года состоятся плей‑офф и финал по настольному теннису.

В ближайшие дни юных спортсменов ждут соревнования по баскетболу и турнир по шахматам.

Ранее во Дворце культуры «Октябрь» стартовали соревнования по баскетболу в рамках Подольской школьной лиги. В первом игровом этапе приняли участие семь команд девушек и юношей 2011 года рождения и старше.

Всего заявлено 27 команд, которые будут бороться за звание лучших в последующих этапах.