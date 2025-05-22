Соревнования среди юных футболистов прошли в Химках

Воспитанники футбольной школы «Олимпик 2020» в Химках сразились за звание лучшей команды. Спортсмены на протяжении двух недель демонстрировали свои навыки владения мечом на стадионе образовательного учреждения «Лидер».

Участниками девятого турнира филиалов школы «Олимпик 2020» стали около 200 юных футболистов в возрасте от пяти до 14 лет. Лучших определили в разных возрастных категориях.

«Такой турнир филиалов мы проводим два раза в год: осенью и весной. Родители могут увидеть, чему научились дети. Каждый год стараемся устроить настоящий спортивный праздник», — отметил руководитель футбольной школы Максим Сенатов.

Отметим, что в Химках открыто более десяти филиалов футбольной школы.

«Сотрудники общественной палаты городского округа Химки активно взаимодействуют с управлением физической культуры. Вместе мы развиваем спорт на территории Химок», — поделился член Общественной палаты городского округа Химки Сергей Вересняк.

Победителям и призерам соревнований вручили кубки и медали. Помимо этого, награды получили и лучший вратарь, защитник и нападающий турнира.