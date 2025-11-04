Соревнования среди юнармейцев прошли в Лобне

Конкурс среди активистов движения «Юнармии» провели во Дворце детского творчества «Планета талантов» в Лобне. Сейчас там расположился патриотический клуб.

Состязания начались с традиционного построения. Каждую неделю на занятия по начальной военной подготовке приходят десятки школьников.

Участники собирали и разбирали автомат Калашникова, стреляли, определяли воинские звания по погонам и на скорость надевали костюм химической защиты. Оценивали участников ветераны вооруженных сил.

«Соревнования посвятили Дню народного единства, именно по патриотическому воспитанию, чтобы дети поняли, что надо выигрывать. Мы для них подготовили хорошие призы, грамоты. Каждый раз стараемся что-то новое им предоставить. Ближе к зиме принесем квадрокоптер маленький, чтобы можно было летать», — сказал председатель городского отделения Всероссийской организации ветеранов ВС РФ Сергей Свороб.