Соревнования среди будущих спасателей провели в Раменском

В Раменском колледже впервые прошел региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по новой востребованной компетенции «Спасатель на акватории». Три дня испытаний собрали шесть лучших студентов из трех профильных учебных заведений области.

Участниками чемпионата стали команды из Раменского колледжа, Дмитровского техникума и филиала колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске. Конкурсанты продемонстрировали свои навыки в комплексе заданий, охватывающих весь спектр профессиональной деятельности спасателя на воде: бассейн, первая помощь и береговые операции.

Студенты вязали разнообразные морские узлы, необходимые для надежной швартовки плавсредств, буксировки и контроля при проведении спасательных операций. Особое внимание было уделено отработке сигнальных ситуаций и точности применения спасательного снаряжения.

«Сегодня конкурсанты демонстрировали навыки завязывания морских узлов, что необходимо для отбуксирования плавсредств и их контроля. Также студенты состязались в применении средств спасения на воде — в бросках конца Александрова и подаче спасательного круга для утопающих», — прокомментировал ход соревнований главный эксперт компетенции Сергей Маркин.

Для многих студентов, участвовавших в региональном этапе, это был не только первый опыт профессиональных состязаний, но и возможность получить оценку своих навыков от ведущих экспертов отрасли.