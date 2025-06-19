Соревнования среди автолюбителей прошли в Химках

В преддверии празднования Дня России в Химках организовали заезды по автомногоборью. Соревнования прошли на стадионе технических видов спорта, в них приняли участие жители и гости округа.

Мероприятие посетили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутаты Юлия Ишкова и Руслан Шаипов. Перед стартом заездов они напомнили участникам об историческом значении 12 июня, подчеркнув важность сохранения гражданской идентичности и национального единства.

Участники состязались на время на специально оборудованной трассе. По итогам соревнований победителям вручили кубки и медали.

С вступительным словом к собравшимся также обратился член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк. Он рассказал о способах поддержки военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, насколько важна помощь с тыла.

Общественница Олеся Климачева отметила, что с начала реализации патриотической программы «Успех V единстве поколений» в Химках провели уже свыше 1200 тематических мероприятий. Она добавила, что программа охватывает различные направления воспитательной и просветительской работы для жителей всех возрастов.