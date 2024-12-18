Соревнования спортивных семей прошли в Ленинском округе

Ежегодный турнир «Папа, мама, я — спортивная семья» состоялся во Дворце спорта «Видное». В этом году в нем приняло участие рекордное число семей — 65.

Все команды были разделены на группы в зависимости от возраста участвовавших в соревнованиях детей: 4-5, 6-7 и 8-10 лет. Мамы, папы и их чада выполняли разнообразные веселые задания, прыгали через скакалки и в длину, бегали с мячами. Победителей наградили медалями и дипломами, а все участники получили грамоты.

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации муниципалитета Ольга Перминова отметила, что лучшими наградами для семей стали хорошее настроение, положительные эмоции и интересно проведенное вместе время.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что семейные соревнования, которые проводятся уже 10 лет, становятся все более востребованными у жителей. «Искренне рад, что все больше людей не просто выбирают здоровый и активный образ жизни, но и приобщают к нему детей», — сказал он.