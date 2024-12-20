Соревнования спортивно-оздоровительных групп прошли в Балашихе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» на Заречной улице состоялся первый этап соревнований по плаванию для спортивно-оздоровительных групп под названием «Новогодняя звезда». В турнире приняли участие воспитанники 2020-2014 годов рождения. Маленькие спортсмены продемонстрировали свои достижения.

По окончании соревнований всех ребят поздравил Дед Мороз, каждый юный спортсмен получил новогодний подарок. Победителям были вручены медали и грамоты.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» была основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу для глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах, среди которых: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».