Соревнования Школьной спортивной лиги начались в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск стартовал большой спортивный проект — Школьная спортивная лига Подмосковья. Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: волейбол, баскетбол, шахматы и мини-футбол.

День начался с жеребьевки, в ходе которой определили пары команд для предстоящих матчей. Затем в ФОК «Авангард» прошло торжественное открытие, где участников поприветствовал главный советник администрации городского округа Солнечногорск Игорь Артамонов.

Перед играми школьников ждал особый сюрприз: тренировочную разминку для ребят провел чемпион мира по рукопашному бою и мастер спорта Роман Манухин. После церемонии состоялась товарищеская встреча по мини-футболу между командами гимназии № 6 и школы № 4 — победителями прошлогодней спартакиады.

«Главная задача лиги заключается в определении наиболее подготовленных школьных команд в каждой спортивной дисциплине, демонстрирующих наивысший уровень физического воспитания и спортивных достижений. Школьники-победители представят город Солнечногорск на региональных состязаниях. Соревнования за право называться лучшими продолжатся на протяжении всего учебного года», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.