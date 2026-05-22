Соревнования Школьной лиги завершились в Балашихе

Торжественная церемония закрытия третьего сезона состязаний 2025/2026 года прошла 21 мая в ледовом дворце имени Юрия Ляпкина. Проект объединил более 10 тысяч школьников округа.

Итогом масштабного события стало награждение победителей в 19 номинациях. Участниками мероприятия были школьные команды, наставники, директора образовательных учреждений, члены судейской коллегии, а также почетные гости. Среди них — председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, Герой России Иван Клещеров, руководитель отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц и представители предприятий.

«Когда в конце 2023 года мы запускали эту инициативу, все начиналось с четырех дисциплин и 1500 участников. Вы привлекли еще родителей и учителей. Все, что вы делаете, оценил губернатор, а самое главное — заметил и поддержал президент. Это движение сегодня идет по всей стране, и это дорогого стоит», — отметил Игорь Брынцалов.

Звездными гостями стали лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, женский гроссмейстер, вице-чемпионка Москвы среди женщин по шахматам Мария Фоминых, футболист и заслуженный мастер спорта России Игорь Семшов, баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов.

Церемонию закрытия Балашихинской школьной лиги провел ведущий Василий Артемьев. Для участников и гостей подготовили яркую концертную программу. На сцене выступили Gazan, Jacone & Kiliana, Анна Немченко и Mia Boyka.

«Самое важное и яркое событие этого года — это финал. Мы с вами первые в стране запустили это проект, и сегодня самая масштабная Школьная лига проходит здесь. Мы идем дальше, у нас появляются новые дисциплины и новые возможности. Я благодарю каждого за участие, за вложенные силы и время», — подчеркнул Сергей Юров.

Главный кубок сезона и звание сильнейших забрала команда «ТЭМП» школы № 5. Они стали абсолютными чемпионами и получили сертификат на пять миллионов рублей.

Третий сезон состоял из 14 направлений и 18 дисциплин. Помимо традиционных видов спорта и творческих конкурсов, участники опробовали новые форматы: «Спортивный родитель», «Фиджитал», «Инженерный триатлон», «Дебаты» и «Голос».