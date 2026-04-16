Соревнования Школьной лиги среди учителей физкультуры начались в Подольске

Состязания под названием «Битва физруков» стартовали в городском округе. Учителя физкультуры сражаются за звание лучших в трех дисциплинах Единой школьной лиги — футзале, баскетболе 3×3 и волейболе.

В ярких играх принимают участие четыре команды. Состязание «Битва физруков» — хороший опыт для наставников, ведь настоящий учитель физкультуры должен уметь проявить себя во всех видах спорта.

«Когда мы сыграли в футбол, я поняла: я хочу, чтобы у нас каждый год, а можно и чаще, проходили такие мероприятия. Это очень важно, это сплачивает нас, коллег, также приезжают поддерживать нас наши ученики, и мы заряжаемся позитивом и хорошими эмоциями», — поделилась впечатлениями от соревнований учитель физкультуры лицея № 26 Ксения Судзиловская.

У каждого цель одна — победа. Участников спортивных баталий ждет торжественное награждение в мае после подведения итогов Подольской школьной лиги.