Соревнования Школьной лиги по волейболу прошли в Домодедове

Четвертьфинальные игры Единой школьной лиги состоялись 14 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Авангард». Участниками стали команды из всех округов, что подтверждает растущую популярность турнира.

Главный судья лиги Алексей Чернышев, который следит за волейболом в Домодедове уже шесть лет, отметил, что конкуренция среди школ заметно выросла. По его словам, исход матчей остается непредсказуемым до последнего момента, а турнир, проходящий второй год, уже завоевал большую популярность у школьников.

Педагог-организатор школы № 4 и тренер команды «Олимпионик» Виктор Ткачев подчеркнул, что в прошлом году участвовало 12 команд, а теперь представлены все муниципалитеты. Он выразил надежду, что в следующем году соревнования станут всероссийскими.

Ученик Повадинской школы Егор Украинский рассказал, что команда готовится в домашнем зале, посвящая каждой свободной минуте оттачивание навыков. По его словам, они просто наслаждаются игрой.

Победители выйдут в полуфинал, который состоится 19 марта. Организаторы уверены, что такие соревнования не только выявляют сильнейших, но и укрепляют дружеские связи между юными спортсменами.