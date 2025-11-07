Соревнования Школьной лиги по волейболу прошли в Балашихе

В школе № 15 микрорайона Железнодорожный прошли волейбольные матчи среди юношей в рамках Балашихинской школьной лиги. Мероприятие посетил руководитель муниципалитета Сергей Юров, который выразил поддержку участникам и отметил важность подобных инициатив для развития спорта и сплочения молодежи.

В этом сезоне в соревнованиях по волейболу сразятся 33 школы, чьи команды разделены на две группы — «Дивизион Север» и «Дивизион Юг». Команды юношей группы «Г» «Дивизиона Юг» уже провели семь игр. Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа.

«Здорово, что наши ребята, помимо учебы, имеют возможность собираться вместе, дружить, объединяться и поддерживать друг друга. Балашихинская школьная лига — это не просто соревнования, а проект, который объединяет школьников, педагогов и родителей. Каждая встреча — настоящий спортивный праздник, наполненный яркими эмоциями и командной поддержкой», — отметил Сергей Юров.

Новый сезон БШЛ охватывает уже 35 команд, каждая из которых имеет собственное название, логотип и девиз, что способствует формированию командного духа и идентичности. Программа сезона включает 13 направлений и 18 дисциплин, а ожидаемое число участников превышает 10 тысяч человек.

Помимо традиционных видов спорта и творческих конкурсов, в сезоне 2025/2026 годов в программу вошли новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и конкурс «Голос». Также впервые в состязаниях смогут принять участие родители — для них организуют семейные эстафеты в легкой атлетике, лыжных гонках и плавании.

Балашиха стала пилотной площадкой для запуска Единой школьной лиги в 2023 году. Сегодня проект охватывает почти 50 округов Московской области. Он успешно популяризирует школьный спорт и активный образ жизни среди молодого поколения.