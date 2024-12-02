Соревнования школьной лиги по стритболу прошли в Наро-Фоминске

На двух баскетбольных площадках Наро-Фоминского городского округа состоялись состязания по стритболу. Мероприятие прошло в рамках школьной лиги.

Захватывающие соревнования в формате три на три прошли на площадке Культурно-спортивного комплекса «Нара» и Физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия» в Наро-Фоминске.

Спортивное событие посетила заместитель главы муниципалитета Наталья Трофимова. Она побеседовала с юными спортсменами и судьями турнира, узнала, как проходят тренировки и расспросила ребят о ближайших планах.

Еще одним почетным гостем соревнований стал мастер спорта СССР и Отличник физической культуры и спорта Владимир Дзюрский. Более полувека он отдал образовательной деятельности, 30 лет трудился в Наро-Фоминском районе. Владимир провел первый чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд.

Отметим, что состязания Наро-Фоминского городского округа по баскетболу три на три прошли на высоком уровне. Юные спортсмены получили много новых впечатлений и ценный опыт. Результаты турнира опубликовали на странице лиги Вконтакте.

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