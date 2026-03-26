Соревнования Школьной лиги по настольному теннису начнутся в Химках

Этой весной в Химках на базе Центра ракеточных видов спорта Space пройдут первые соревнования Химкинской школьной лиги по настольному теннису. Инициатива направлена на популяризацию этого вида спорта и здорового образа жизни среди школьников.

О решении провести турнир объявила глава городского округа Инна Федотова. За звание сильнейших поборются команды шести образовательных учреждений: лицея № 7, школы № 8, школы «Триумф», школы «Лига Первых», школы «Наследие» и лицея № 10. В каждой команде по четыре игрока — два юноши и две девушки.

Турнир пройдет в два этапа. Сначала в школах определят сильнейших спортсменов — мальчики и девочки соревнуются отдельно. Затем по два лучших игрока от каждой школы встретятся в финальной части. Формат — круговой или с выбыванием — определят в зависимости от числа участников.

«Развитие детского спорта — один из главных приоритетов нашей работы. При поддержке администрации округа и лично главы Инны Федотовой мы создаем условия для тренировок и соревнований на профессиональных площадках высокого уровня. Уверен, школьная лига станет мощным стимулом для новых побед и достижений наших юных спортсменов», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Организаторы рассчитывают, что новая лига не только подарит яркие эмоции участникам и зрителям, но и вдохновит больше химкинских школьников сделать спорт частью своей жизни.