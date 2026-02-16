Соревнования Школьной лиги по интеллектуальным играм прошли в Коломне

12 февраля в молодежном центре «Горизонт» состоялись отборочные туры по интеллектуальной игре. Это совершенно новое направление стартовало в 2026 году в рамках Коломенской школьной лиги — масштабного спортивного проекта для школьников, который запустила команда губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ребята из разных школ смогли проявить себя и продемонстрировать свою эрудицию в пяти отборочных турах. В соревнованиях участвовали 48 команд из 16 школ. Самый высокий результат показала команда «Кубик Штирлеца», давшая 16 правильных ответов из 20.Теперь лучшие из лучших встретятся в финале 5 марта.

На базе молодежного центра открыт клуб интеллектуального творчества «Точка вопроса», где ребят готовят к различным соревнованиям и тренируют их мозговую активность.

Напомним, в соревнования Школьной лиги совсем недавно включили альтернативные виды спорта — интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», киберспорт и «Большие гонки». Это даст возможность проявить себя тем ребятам, которым сложно участвовать в обычных соревнованиях — шанс выступить появится у каждого. К проекту уже присоединились 16 школ городского округа — это около 900 детей и подростков.