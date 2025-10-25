Соревнования школьной лиги по футзалу начались в Реутове

В рамках Реутовской школьной лиги состоялся первый муниципальный матч по футзалу. Участники соревновались в спортшколе «Приалит».

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Реутов Антон Ермаков отметил, что участие в проекте — очень важное начинание, потому что 90% заслуженных мастеров спорта приходят именно из школьный среды.

«Мало кто занимается в училищах олимпийского резерва изначально. Как правило, находятся в школах. Наша основная задача — разглядеть эти таланты, привлечь их, заинтересовать, оставить в спорте и воспитать до максимально возможных спортивных высот», — подчеркнул Антон Ермаков.

Под аплодисменты болельщиков на паркет вышли команды школ № 7 и № 10. Это 12 участников, где каждый стремился забить мяч в ворота соперника. Финальный удар — и со счетом 4:2 победу вырывает команда синих.

«Из школы № 10 сегодня участвовали шесть человек: один вратарь и пять полевых игроков. Было волнение, трибуны, телевидение, но молодцы, что выиграли. Хотя счет развивался не в нашу пользу. Начали с 0:2 и потом догнали и перегнали соперника», — поделился учитель физкультуры школы № 10 городского округа Реутов Александр Мякушко.

По словам ученика школы № 10 Эли Яскиева, игра была достаточно тяжелой.

«Хорошо, что мы победили. Конечно, свою игру не оценю на 100%, потому что были моменты, где я не доигрывал. Но будем стремиться дальше побеждать и надеемся выиграть весь турнир», — сказал школьник.