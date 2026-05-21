Соревнования Школьной лиги по фиджитал-спорту завершились в Балашихе

Команда школы № 5 «Тэмп» стала первым чемпионом состязаний. Финал нового направления прошел 20 мая на площадке фиджитал-центра в ледовом дворце «Арена Балашиха» и объединил более 30 школ округа.

Школьники соревновались не только за компьютерами, но и на реальных трассах — управляли дронами, радиомашинами и проходили спортивные испытания.

«Фиджитал — это синергия компьютерного спорта и реального спорта. Ребята сначала играют на компьютерах, а затем выходят на настоящие площадки. Например, после Counter-Strike участники соревнуются в лазертаге, после автосимуляторов — управляют радиомашинами на специальной трассе, а после дрон-рейсинга на компьютере проходят уже реальную трассу на дронах», — рассказал главный судья соревнований Семен Матюшко.

Дисциплина включила в себя четыре ключевых направления: гоночные симуляторы, гонки дронов, киберспортивные дисциплины Dota 2 и Counter-Strike. На протяжении двух месяцев школьные команды проходили отборочные этапы.

Все участники были разделены на четыре дивизиона, в каждом из которых выступали по восемь команд. По итогам группового этапа в финал вышли 16 сильнейших коллективов.

Новое направление Балашихинской школьной лиги уже вызвало большой интерес у подростков и имеет серьезный потенциал для развития в округе. Формат фиджитал-спорта позволяет школьникам не только развивать навыки командной работы и стратегического мышления, но и совмещать увлечение технологиями с физической активностью.