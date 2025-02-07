Соревнования школьной лиги по баскетболу прошли в Подольске

В турнире встретились восемь команд из разных школ муниципалитета. За выход в плей-офф боролись юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Проект «Единая школьная лига» стартовал в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Руководитель Подольской школьной лиги Михаил Внутский рассказал, что в муниципалитете в соревнованиях участвуют команды 29 образовательных учреждений, которые играют в волейбол, футзал, шахматы и баскетбол 3×3. Лучшие команды ожидает выход на региональный этап, где они поборются с другими округами за звание победителя Единой школьной лиги.

«Подольская школьная лига уже стала не просто соревнованием, также это много ярких моментов, это дружба, которая будет с вами на всю оставшуюся жизнь», — отметил Вадим Буров.

В завершение ребята сделали общую фотографию на память. Впереди их ждут не менее эмоциональные игры. Проект реализуется при поддержке главы Подольска Григория Артамонова.