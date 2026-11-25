Городской округ присоединился к новому формату спортивных соревнований — Семейной школьной лиге. Уже прошли первые игры по баскетболу 3×3 и футзалу.

В новом сезоне участвуют семь команд школ Воскресенска. Спортсмены соревнуются в футзале, баскетболе 3×3, волейболе, шахматах и настольном теннисе. Семьи с удовольствием выходят на спортивные площадки, поддерживают друг друга и показывают достойный пример активного отдыха.

«Участие в лиге — отличная возможность для воскресенских семей проявить себя в командных дисциплинах и провести время вместе с пользой», — отметил глава городского округа Алексей Малкин.

Соревнования проходят в рамках проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Единая школьная лига», который направлен на укрепление семейных ценностей, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение родителей в спортивную жизнь школ.