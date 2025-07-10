Соревнования рыбаков пройдут в Раменском 12 июля

Организаторы ожидают, что на торжественное мероприятие съедутся рыбаки-любители и профессионалы не только из Раменского округа, но и из Москвы, Люберец, Малаховки и других городов Подмосковья, чтобы побороться за звание лучших и отпраздновать свой профессиональный праздник.

Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая придется по вкусу как опытным рыбакам, так и новичкам, а также всем, кто просто любит активный отдых на природе: соревнования по рыбной ловле, мастер-классы от опытных рыбаков, а также концерт с участием творческих коллективов.

Местные артисты из Центра культурного развития «Гармония» уже готовят специальные праздничные номера для концерта. Фестиваль начнется 12 июля в 16:00.