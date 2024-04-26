Соревнования Росгвардии по стрельбе прошли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:00 Соревнования Росгвардии по стрельбе прошли в Подмосковье Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области стала серебряным призером чемпионата Центрального округа по стрельбе из боевого оружия. Участниками соревнований стали более 100 человек.

Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки. Победителям и призерам чемпионата вручили кубки и медали.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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