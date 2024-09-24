Соревнования профмастерства среди электромонтеров стартовали в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» в шестой раз проведет конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров. В соревнованиях участвуют 10 команд из филиалов компании. Эти состязания энергетики проводят с 2019 года.

На открытии соревнований был торжественно поднят флаг «Мособлэнерго». Руководители компании обратились к участникам, выразив им поддержку и пожелав успехов в предстоящих испытаниях.

В этом году энергетикам предстоит пройти шесть испытаний. В каждой команде участвуют пять специалистов. Филиалы сразятся в ряде задач, соответствующих стандартам как региональных, так и международных соревнований. Эти испытания направлены на профилактику травматизма и повышение квалификации работников, ответственных за обслуживание электроустановок распределительных сетей Московской области.

В числе этапов — проверка знаний, освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока в траншее 10 кВ, оказание первой медицинской помощи, локализация повреждения линии 6 кВ, тушение пожара на подстанции, проверка на отсутствие напряжения на кабельной линии и работа диспетчера.

Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.

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