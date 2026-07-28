Соревнования проекта «Спорт в каждый двор» прошли в Подольске

Веселые программы организовали в микрорайоне Кузнечики, где собрали юных жителей на улицах 43-й Армии и Генерала Смирнова. Ребята с радостью погрузились в мир «Классиков», «Резиночек», «Вышибал» и «Пятнашек».

Такие игры не только развивают ловкость, выносливость и координацию, но и способствуют формированию командного духа и навыков социального взаимодействия. Летний проект «Спорт в каждый двор» в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью» создан для того, чтобы возвратить детям радости активных игр на свежем воздухе.

Увлекательные дворовые игры под руководством опытных инструкторов бесплатны для всех участников. Каждый получает фирменный сувенир, а самых активных и инициативных ребят отмечают специальными призами.

Проект «Спорт в каждый двор» будет проходить на протяжении всего лета.