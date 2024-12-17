Соревнования по зимнему ориентированию пройдут в Ногинске 21 декабря

Для жителей Богородского округа организовали множество зимних мероприятий. Часть из них пройдет в Центральном парке в Ногинске, в том числе ориентирование «Зимние старты» 21 декабря.

В понедельник и среду в 17:00 пройдет мероприятие в камерном зале Центрального парка, а в четверг в 13:00 и в 17:00 — тренировка по спортивно-бальным танцам.

Мастер-класс по северной ходьбе пройдет под руководством опытного тренера в пятницу в Глуховском и Центральном парках в 11:00 и 13:00.