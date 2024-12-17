Соревнования по зимнему ориентированию пройдут в Ногинске 21 декабря

Фото: МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»

Для жителей Богородского округа организовали множество зимних мероприятий. Часть из них пройдет в Центральном парке в Ногинске, в том числе ориентирование «Зимние старты» 21 декабря.

В понедельник и среду в 17:00 пройдет мероприятие в камерном зале Центрального парка, а в четверг в 13:00 и в 17:00 — тренировка по спортивно-бальным танцам.

Мастер-класс по северной ходьбе пройдет под руководством опытного тренера в пятницу в Глуховском и Центральном парках в 11:00 и 13:00.

МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»
Фото: МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»
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МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»
Фото: МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»
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МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»
Фото: МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области»
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В субботу в 8:30 стартует забег «5 верст» от Центрального парка, а в 12:00 — «Зимние старты». Для гостей подготовили задания по ориентированию, концерт и семейные эстафеты. Также в субботу в парках «Липовая аллея» и Глуховский проведут детские программы в 12:00 и 16:00.

В Воскресенье развлекательная программа начнется в 12:00 сразу в четырех парках. Завершится неделя выступлением певицы Софьи Царевой в 16:00 в камерном зале Центрального парка.

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