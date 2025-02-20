Соревнования по зимней рыбалке пройдут на Можайском водохранилище

Любителей зимней рыбалки и активного отдыха на природе приглашают принять участие в Международном зимнем рыболовном фестивале, который пройдет на территории базы отдыха, расположенной на берегу Можайского водохранилища. Соревнования по ловле рыбы назначены на первое марта.

Организаторы следят за погодными условиями. Оптимальной толщиной льда для безопасного выхода на водоем считается не менее семи сантиметров.

В этом году на Можайском водохранилище уже успешно провели один зимний чемпионат по рыбной ловле, который прошел с 17 по 19 января.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие, независимо от возраста, опыта и рыболовного снаряжения. Приглашаются как опытные рыболовы-спортсмены, так и начинающие любители.

Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: +7 (916) 666-11-91.