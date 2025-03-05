Соревнования по волейболу среди школьников прошли в Балашихе

В школе № 30 состоялась встреча между командами из школы № 11 «Лидер» и школы № 7 «Седьмой легион». Это событие стало важным этапом в рамках Балашихинской школьной лиги по волейболу.

По результатам матча победу одержала команда «Лидер», которая теперь проходит в следующий этап соревнований — одну четвертую финала.

«Мы проводим тренировки дважды в неделю, усердно работая над всеми аспектами игры: от нападения и блока до приема и подачи», — рассказал член команды «Лидер» Даниил Рыбалко.

Одна восьмая финала по волейболу среди девушек пройдет 6 марта 2025 года и определит команды, которые сделают еще один шаг к победе.

Балашихинская школьная лига — это спортивный проект, инициированный министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым в 2023 году. С поддержкой главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, проект значительно расширился в 2024–2025 годах, выходя за рамки только спортивных соревнований и охватывая новые аспекты развития молодежного спорта в регионе.