Соревнования по волейболу среди школьников прошли в Балашихе

Финал женского турнира по волейболу «Спортивный родитель» в рамках Балашихинской школьной лиги состоялся в спорткомплексе «Орион» в Балашихе. В напряженной борьбе соревновались команды со всего округа.

Чемпионский титул завоевала команда школы № 15 «Новое поколение». Серебряная награда — у «Братства первых» из гимназии № 1, бронзовая — у «Альфа» из гимназии № 2. Участница победной команды Мария Чернышова отметила, что БШЛ — отличный проект, где в соревнованиях участвуют не только дети, но и родители.

В тот же день в «Орионе» состоялись полуфинальные матчи по футзалу: путевки в финал выиграли команда школы № 1 «Победитель» и команда гимназии № 11 «Искусственный интеллект». Их встреча за титул запланирована на 7 февраля.

Третий сезон БШЛ, стартовавший 23 октября 2025 года, включает 13 направлений. Дисциплина «Спортивный родитель» собрала почти 600 участников, соревнующихся в четырех видах: волейболе, футзале, баскетболе и шахматах. Идея раздела возникла после успешного включения в предыдущем сезоне соревнований среди педагогов по физической культуре и направлена на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию активного образа жизни.