Соревнования по волейболу среди девушек прошли в Балашихе

В школах городского округа Балашиха прошел волейбольный турнир, в рамках которого команды встретились, чтобы определить, кто сделает шаг к победе. Соревнования проходили в школе № 30, где собрались юные спортсмены, готовые продемонстрировать свои навыки и командный дух.

Первое противостояние разразилось между командами «Земский фрегат» из Земской гимназии и «Легенда-18» из школы № 18. Эти команды открыли соревновательный день, сражаясь за право выйти в четвертьфинал.

«У нас очень сильный состав, потому что мы весь год упорно тренировались и работали над ошибками. Я верю, что в этом году у нас высокий шанс пройти в финал», — сказала участница команды «Легенда-18» Виктория Ворыпаева

В итоге победу одержала команда «Легенда-18».Следующий матч прошел между командами «Триумф» из школы № 3 и «Авангард» из школы № 12. В этом напряженном поединке победу праздновала команда «Авангард», которую активно поддерживали болельщики, стуча в барабан.

Балашихинская школьная лига — это проект, который предоставляет ученикам школ округа возможность участвовать в спортивных и творческих соревнованиях. Участники могут посещать мастер-классы и экскурсии, а для болельщиков проводятся конкурсы на лучшие кричалки и плакаты, что добавляет атмосферу праздника и поддержки.