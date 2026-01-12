Соревнования по волейболу прошли в Серебряных Прудах

Спортивный комплекс «Молодежный» в Серебряных Прудах превратился в арену волейбольных соревнований. Традиционный межмуниципальный турнир собрал сильнейшие школьные команды, готовые побороться за звание чемпионов и продемонстрировать уровень своей физической подготовки.

«С первых минут соревнований на паркете установилась атмосфера здорового соперничества. Юные волейболисты радовали зрителей мощными подачами, выверенными передачами и молниеносными атаками. Уровень мастерства участников, безусловно, растет с каждым годом, что делает подобные встречи все более непредсказуемыми и зрелищными», — сообщили в администрации округа.

Бронзовые медали завоевала команда из города Михайлов. Второе место заняла команда из Серебряных Прудов. Золотой кубок и статус победителей достались волейболистам из Зарайска.