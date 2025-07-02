Соревнования по водному поло летней спартакиады молодежи стартовали в Раменском

В спортивном комплексе «Сатурн» в Раменском стартовали соревнования по водному поло в рамках VI летней Спартакиады молодежи. На состязаниях Подмосковье представляют 15 ватерполисток. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Турнир открыли 1 июля женские команды. Юниорки будут бороться за звание лидеров в течение восьми дней. Всего на соревнования приехали 120 участников.

В первой схватке сборная Подмосковья встретилась с командой из ХМАО, в этой игре гости одержали победу. Уже сегодня, 2 июля, представительницы Московской области сразятся со сборной Санкт-Петербурга. Групповые соревнования завершатся завтрашней встречей с командой из Челябинской области.

Также с 4 по 6 июля в «Сатурне» пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные встречи. Игры среди юношеских команд начнутся 8 июля и продлятся до 17 числа.

В ведомстве напомнили, что в течение лета в рамках Спартакиады в Подмосковье пройдут турниры по вольной борьбе, айкидо, бейсболу, гребле и гольфу. В финале Спартакиады Московскую область представят 500 спортсменов в 31 виде спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».