Соревнования по управлению БПЛА прошли в Подольске
Турнир по пилотированию FPV-дронов в городском округе провели впервые. В соревнованиях участвовали 110 человек из 25 команд.
Студенты и школьники Подольска соревновались в новом виде спорта и показали отличные результаты. Сначала все участники прошли инструктаж, после чего их допустили до технического симулятора. Затем пилоты перемещались в зону реальных полетов, где проходили трассу с препятствиями, а судья с секундомером засекал время и фиксировал нарушения.
По итогам турнира бронзовыми призерами в командном зачете стали ученики лицея Климовска, студенты Технико-экономического колледжа завоевали серебряные медали, а победителем стала гимназия имени Подольских курсантов.
«Мы начали заниматься БПЛА в начале этого года. Отобрали для участия в этом турнире лучших ребят. У нас в команде четыре человека, и вот благодаря ребятам показали такой хороший результат, заняли первое место», — поделился руководитель команды гимназии имени Подольских курсантов Олег Прокопьев.
После турнира все желающие смогли записаться на обучение в волонтерский центр, где подробно расскажут об устройстве дрона, научат правильному пилотированию и выполнению различных упражнений.