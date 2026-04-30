Соревнования по управлению БПЛА прошли в Подольске

Турнир по пилотированию FPV-дронов в городском округе провели впервые. В соревнованиях участвовали 110 человек из 25 команд.

Студенты и школьники Подольска соревновались в новом виде спорта и показали отличные результаты. Сначала все участники прошли инструктаж, после чего их допустили до технического симулятора. Затем пилоты перемещались в зону реальных полетов, где проходили трассу с препятствиями, а судья с секундомером засекал время и фиксировал нарушения.

По итогам турнира бронзовыми призерами в командном зачете стали ученики лицея Климовска, студенты Технико-экономического колледжа завоевали серебряные медали, а победителем стала гимназия имени Подольских курсантов.