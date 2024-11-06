Соревнования по универсальному бою прошли в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском провели соревнования по универсальному бою ко Дню народного единства. В них приняли участие около 50 спортсменов от 10 до 15 лет.

В Лосино-Петровский приехали спортсмены из городов Куровское, Ликино-Дулево, Балашиха и Купавна.

Команда спортивного клуба «Олимпиец» заняла первое общекомандное место. Максим Истратов завоевал кубок за лучший нокаут, а Руслан Волков взял награду в номинации «Воля к победе».

Среди спортсменов, которых тренирует Виталий Алексеев, первые места заняли Вадим Каркан, Абубакир Далиев, Никита Иваненко, Роман Волков, Максим Истратов, Мухаммадали Маматкадыров и Кирилл Вишневский. Вторые места — Руслан Волков, Иван Кассир, Вильдан Каркан и Данила Галанин.

Воспитанники Николая Сорокина также взошли на пьедестал. Данила Горлов занял первое место, а Мухаммаджон Джалолов и Мохаммад Зейн Алраджех — второе.

Организаторы поблагодарили отдел социальной политики, культуры и спорта Лосино-Петровского и заместителя главы городского округа Валентину Тропанец, дирекцию Свердловской школы № 2, дирекцию Дома культуры «Созвездие» и директора спортивного комплекса «Олимпиец» Александра Данилина за поддержку в организации соревнований.

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