Соревнования по туризму среди молодежи прошли в Раменском округе

Мероприятие состоялось 27 мая на озере Пионер. Организатором слета выступил Раменский молодежный центр при поддержке Комитета по образованию администрации округа и спортивно-туристического клуба «Вездеход».

Команды из десяти местных образовательных организаций боролись за медали. Программа состояла из четырех видов испытаний: ориентирование на местности, преодоление полосы препятствий на велосипедах, водная эстафета, поляна заданий (вязка узлов, сборка палатки, разведение костров).

Победители и призеры в общекомандном зачете были награждены памятными кубками и почетными грамотами.

«Туризм и спорт объединили молодежь округа. Борьба была упорной, ребята не только продемонстрировали физическую подготовку, но и показали, что значит командная поддержка», — отметили организаторы.

Администрация округа выразила благодарность за высокий уровень подготовки мероприятия и поздравила учащихся с успешным выступлением.