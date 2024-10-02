Соревнования по экстремальному спорту прошли в Химках

Ежегодные соревнования по трюковому самокату «Равновесие-2024» провели в парке «Экоберег» городского округа Химки. На памп-треке собрались около 70 райдеров от пяти до 16 лет.

Участники соревнований сразились за звание сильнейшего среди любителей и новичков. Главная цель турнира — доказать, что экстремальный спорт может быть безопасным.

«Ребята целый год готовятся к этим ежегодным стартам, тренируются. Для них очень важно увидеть итог своих стараний за весь сезон и показать другим, на что они способны. Соревнования — это один из десятка составляющих частей системы безопасности экстрим-парков „Равновесие“. Комплексная работа в этом направлении помогает снизить травматизм и сформировать культуру разумного экстрима», — рассказал основатель школы разумного экстрима «Равновесие» Максим Горюнов.

Победителям и призерам турнира вручили подарки от самокатного бренда.

Школа экстрима «Равновесие» также организовала мастер-класс в сквере имени Марии Рубцовой. Здесь специальную площадку открыли совсем недавно. Новый скейт-парк площадью более 1000 квадратных метров уже завоевал сердца райдеров. Двукратный призер чемпионата России по трюковому самокату и тренер школы Степан Пальмов подтянул технику ребят и напомнил им о правилах безопасного катания.

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