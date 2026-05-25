Соревнования по танцевальному спорту прошли в Ленинском округе

Во Дворце спорта «Видное» состоялись 16-е чемпионаты и первенства Ленинского городского округа по танцевальному спорту на Кубок «Главы Ленинского городского округа». В соревнованиях приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов, а также свыше 1000 начинающих танцоров.

Во Дворце спорта «Видное» прошли состязания по танцевальному спорту, которые собрали участников из разных регионов страны. Площадки работали одновременно в большом и тренировочном залах. Спортсмены выступали в различных возрастных и квалификационных категориях, включая класс «Е» и выше.

География участников охватила более 35 регионов и 56 городов России. Свои команды представили около 200 танцевальных клубов. В программу впервые включили дисциплину «Про-Ам», где выступают пары из профессионального тренера и любителя. В этом формате приняли участие более 60 дуэтов.

Воспитанники клуба «Звездный вальс» показали высокие результаты и победили в шести категориях. Турнир получил статус квалификационных соревнований Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла и вошел в календарный план Министерства спорта России.

Руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс», член комитета ФТСАРР Игорь Турукин отметил высокий уровень организации и значимость турнира.

«Танцевальный спорт развивает не только физическую силу, но и учит грации, дисциплине и красоте. Кубок „Главы Ленинского городского округа“ за шестнадцать лет стал узнаваемым брендом и ежегодно собирает сильнейших участников со всей страны. Мы гордимся тем, что наши воспитанники смогли победить в условиях высокой конкуренции», — сказал Игорь Турукин.

Соревнования проходят ежегодно и направлены на развитие танцевального спорта и поддержку молодых спортсменов. Участники получают возможность повысить уровень подготовки и выйти на региональные и всероссийские старты.