Соревнования по танцевальному спорту пройдут в Лобне

Традиционный Кубок высшей лиги по танцевальному спорту 2 и 3 ноября будет принимать Дворец спорта Лобни. В турнире примут участие юниоры и взрослые из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Танцевальный спорт сочетает в себе колоссальные физические нагрузки с эстетическим развитием. Чтобы стать успешным спортсменом, необходимо тренироваться не меньше, чем тренируются представители олимпийских видов спорта. При этом нужно развивать дополнительные качества с помощью уроков балета, растяжки, ОФП, круговых тренировок, помощи спортивного психолога.

Спортсмены представят большое количество современных танцев: хип-хоп, джаз-фанк, брейк–данс и другие. Всех участников соревнований ждут памятные медали и дипломы. Для зрителей будет организована лотерея с подарками.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, 65, строение 1. Вход на соревнования свободный.

Напомним, в прошлом году Кубок высшей лиги собрал в Лобне около 500 участников. В двухдневной борьбе спортсмены продемонстрировали профессиональную подготовку и волю к победе. Особое мастерство участники показали в номинации «Соло» и в парных выступлениях.