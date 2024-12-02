Соревнования по строевой подготовке провели в школе № 4 Солнечногорска
Соревнования по строевой подготовке в честь 83-й годовщины контрнаступления советских войск в битве за Москву прошли на базе школы № 4 в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие профильные команды старшего звена общеобразовательных учреждений, военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов.
Соревнования собрали шесть команд из городских округов Солнечногорск и Мытищи в возрастной категории 12-17 лет. Участники продемонстрировали не только навыки маршировки и выполнения различных элементов строя, но и высокую дисциплину, а также умение работать в команде.
Мероприятие состояло из шести этапов, на каждом из которых судьи оценивали точность выполнения команд и разнообразные строевые приемы. Конкуренция была напряженной, но в итоге призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Красная звезда» школы № 12 из Мытищ, второе место досталось команде «Вымпел» Тимоновской школы, а третье место заняла команда «Рагнар» школы № 9 из Мытищ.
«Ребята показали отличные навыки строевой подготовки. Каждый из них старательно выполнял задания, что свидетельствует о высоком уровне патриотического воспитания. Мы всегда будем помнить о подвигах наших героев», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Всех призеров наградили сертификатами и грамотами за участие. Соревнования не только укрепили дух товарищества среди ребят, но и напомнили им о важности исторической памяти и уважения к подвигам предков.
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