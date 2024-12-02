Соревнования по строевой подготовке провели в школе № 4 Солнечногорска

Соревнования по строевой подготовке в честь 83-й годовщины контрнаступления советских войск в битве за Москву прошли на базе школы № 4 в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие профильные команды старшего звена общеобразовательных учреждений, военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов.

Соревнования собрали шесть команд из городских округов Солнечногорск и Мытищи в возрастной категории 12-17 лет. Участники продемонстрировали не только навыки маршировки и выполнения различных элементов строя, но и высокую дисциплину, а также умение работать в команде.

Мероприятие состояло из шести этапов, на каждом из которых судьи оценивали точность выполнения команд и разнообразные строевые приемы. Конкуренция была напряженной, но в итоге призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Красная звезда» школы № 12 из Мытищ, второе место досталось команде «Вымпел» Тимоновской школы, а третье место заняла команда «Рагнар» школы № 9 из Мытищ.