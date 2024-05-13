Соревнования по строевой подготовке прошли в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:07 Соревнования по строевой подготовке прошли в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Около 270 человек приняли участие в открытых соревнованиях по строевой подготовке в Солнечногорске. Они проводились на базе школы № 4. Участниками стали юнармейцы, команды казачьих обществ, военно-патриотических клубов и объединений.

В состав команд вошли дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет. Организатором выступил Молодежный центр «Возрождение» и военно-патриотическое объединение «Виктория».

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Перед соревновательной частью состоялся парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Знаменные группы вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы. В конце общей колонны прошел «Бессмертный полк». Затем участники состязались между собой в шести этапах.

«По итогам команды из Солнечногорска заняли призовые места: вторым стал юнармейский отряд Тимоновской средней общеобразовательной школы, третьим — Юнармейский отряд имени генерал-полковника Владимира Константиновича Стрельникова из школы № 5», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Победителей наградили грамотами. Планируется, что следующие соревнования по строевой подготовке проведут в Солнечногорске осенью 2024 года.

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