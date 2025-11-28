Соревнования по стрельбе среди спортсменов с ОВЗ прошли в Воскресенске

XII этап Лиги «Лидера» был приурочен к Международной декаде инвалидов. Эти ежегодные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся по разным видам спорта: аэрохоккею, стрельбе из электронного оружия, дартсу, шашкам, шахматам и другим.

В спортивном клубе инвалидов «Лидер» собралось более 40 спортсменов из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Озер, Подольска и города Куровское. Женщины и мужчины соревновались раздельно в стрельбе из электронного оружия двух видов: автомат АК-47 и пистолет Макарова.

Депутат окружного совета Сергей Слепов отметил, что такие мероприятия не только способствуют развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями, но и вдохновляют всех остальных.

«Мы видим, с какой самоотдачей и упорством эти люди преодолевают трудности и достигают высоких результатов», — сказал Сергей Слепов.