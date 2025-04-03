Соревнования по спортивному туризму прошли в Химках

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях провели в Химкинском лицее. Участие в турнире приняли почти 200 спортсменов из восьми учреждений Химок.

Участникам было необходимо преодолеть расстояние с помощью натянутого каната. Главная задача — справиться с дистанцией как можно быстрее. Время судьи фиксировали с помощью специально установленных чипов.

Преодолевая расстояние с помощью натянутого наката, юные спортсмены продемонстрировали ловкость и выносливость.

«На детях надеты специальные обвязки, поэтому задания, которые они выполняют, совсем не травмоопасны. Ребенок всегда находится на одной точке опоры. Кроме того, мы обеспечиваем дополнительную страховку. Поэтому детям не грозит никакая опасность», — рассказала тренер спортивного туризма в Химках Екатерина Денисова.

Подобные соревнования готовят спортсменов для прохождения препятствий в настоящих походах — в лесах и горной местности.