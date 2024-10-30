Школьные соревнования по спортивному ориентированию прошли в Химках

Спортсмены соревновались в умении ориентироваться на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор». Помимо основной цели мероприятия, участники посетили интересную лекцию о жизни военачальника Александра Егорова и его вкладе в развитие армии и флота России.

«Талантливый военачальник Александр Егоров сыграл большую роль в разработке теории военного искусства и в боевой подготовке и оснащении Красной Армии. Он был одним из тех, кто хорошо понимал значение танков в современной войне и способствовал механизации войск», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Подобные встречи в округе проходят регулярно. Участники и гости лекций постоянно совершенствуют свои познания в истории.

«Мы должны помнить и чтить героев нашей истории, которые своим примером вдохновляют нас сегодня. Благодарю организаторов за особое внимание к нашим военнослужащим, мужественно отстаивающим интересы России в зоне СВО», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

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