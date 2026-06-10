Соревнования по спортивному ориентированию прошли в парке Толстого в Химках

В Химках на территории парка Толстого 8 июня прошли соревнования по спортивному ориентированию «Выбор сильных». Участие приняли около 200 спортсменов разных возрастов.

Участникам предстояло отыскать контрольные точки с помощью карт и электронных чипов. Победа зависела не только от скорости, но и от умения быстро ориентироваться и выбирать оптимальный маршрут.

Муниципальный депутат, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов отметил, что спортивное ориентирование развивает выносливость, логику и стратегическое мышление.

Соревнования посвятили Брусиловскому прорыву — одной из самых успешных операций Первой мировой войны. Наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии прошла под командованием генерала Алексея Брусилова в 1916 году. Этот эпизод военной истории стал символом стратегического таланта и мужества русских воинов.