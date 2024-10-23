Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Ногинске

Турнир «Ориентирование для всех» прошел в Ногинске. В соревнованиях приняли участие жители соседних городов.

Центральный парк Ногинска снова принял соревнования по спортивному ориентированию. Просторная территория парка стала идеальной площадкой для проверки сил и мастерства участников турнира «Ориентирование для всех».

В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена и 22 команды в категории «Родители и дети». Среди участников были не только жители Ногинска, но и команда лицея № 8 из Электростали, а также гости из Электрогорска.

Спортивное ориентирование — дисциплина, в которой участники, используя специальную карту и компас, должны пройти маршрут, ориентируясь на контрольные пункты, расположенные на открытой местности. Результаты определились по времени, затраченному на преодоление дистанции, а также по количеству набранных очков.

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