Открытая тренировка и соревнования по спортивному ориентированию прошли в Химках ко Дню народного единства в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Для жителей также прочитали лекцию в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов поздравили жителей с праздником.

«Только вместе в согласии и сплоченности, плодотворным и созидательным трудом, вкладывая свои знания и силы, мы сможем решить сложные задачи и прийти к намеченной цели. Поздравляю всех жителей городского округа Химки с Днем народного единства! Желаю всем успехов, добра и благополучия!» — сказал Сергей Малиновский.

День народного единства в Химках отметили на разных площадках, в том числе во Дворце культуры «Родина». Воспитанники учреждения подготовили концерт. Депутат Алексей Федоров напомнил о том, что праздник символизирует сплоченность народа.

«Сегодня мы отмечаем важное событие, которое произошло в истории России и имеет большое значение для нашего народа. Более 400 лет назад народное ополчение под предводительством старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву и всю Россию от польских интервентов», — объяснил Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева рассказала, что в гимназии № 23 и на сцене Сходненской детской школы искусств пройдут концерты 5 ноября. Посетить их может любой желающий.

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